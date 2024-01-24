Басова Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басова Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Басова Римма

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