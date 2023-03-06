Евгения Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1891
Дочь: Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Семка Антоний Герасимов
Рождение ребёнка
15.04.1899
Дочь: Хиония Антонова
Отец ребёнка: Семка Антоний Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семка Антоний Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федора Антоновна
Отец ребёнка: Семка Антоний Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Семка Антоний Герасимов