Евгения Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвгения Никифоровна

Евгения Никифоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1891

Дочь: Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Семка Антоний Герасимов

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.04.1899

Дочь: Хиония Антонова

Отец ребёнка: Семка Антоний Герасимов

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семко Алексей Антонович

Отец ребёнка: Семка Антоний Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федора Антоновна

Отец ребёнка: Семка Антоний Герасимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Семка Антоний Герасимов

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close