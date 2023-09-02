Бахвалов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахвалов Михаил Алексеевич

Бахвалов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1965

Дата смерти

02.09.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1965

Отец: Бахвалов Алексей

Мать: Альшевская Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
06.05.1996

Сын: Бахвалов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Бахвалова Марина Евгеньевна

Рождение ребёнка
20.04.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахвалова Марина Евгеньевна

Рождение ребёнка
14.12.2000

Дочь: Бахвалова Алена Михайловна

Мать ребёнка: Бахвалова Марина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахвалова Марина Евгеньевна

Смерть
02.09.2023
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close