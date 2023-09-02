Бахвалов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1965
Дата смерти02.09.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1965
Отец: Бахвалов Алексей
Рождение ребёнка
06.05.1996
Сын: Бахвалов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Бахвалова Марина Евгеньевна
Рождение ребёнка
20.04.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахвалова Марина Евгеньевна
Рождение ребёнка
14.12.2000
Дочь: Бахвалова Алена Михайловна
Мать ребёнка: Бахвалова Марина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.2023