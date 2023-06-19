Дунаев (Измаилов) Всеволод Измайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаев (Измаилов) Всеволод Измайлович

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

27.10.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Дунаев Измаил

Мать: Дунаева Минодора Михайловна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Васина Евгения Всеволодовна

Мать ребёнка: Папышева-Измайлова Клавдия Ивановна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.06.1887 ст.

Сын: Дунаев Иван Всеволодович

Мать ребёнка: Папышева-Измайлова Клавдия Ивановна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папышева-Измайлова Клавдия Ивановна

Смерть
27.10.1886 ст.
Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Уволенный в запас Армии рядовой, 31 год, убит.