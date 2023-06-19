Дунаев (Измаилов) Всеволод Измайлович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти27.10.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Дунаев Измаил
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Васина Евгения Всеволодовна
Мать ребёнка: Папышева-Измайлова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1887 ст.
Мать ребёнка: Папышева-Измайлова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1886 ст.
Уволенный в запас Армии рядовой, 31 год, убит.