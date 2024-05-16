Забазнов Владимир Калистратьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Забазнов Владимир Калистратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Забазнов Калистрат Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забазнов Станислав Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забазнов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забазнова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забазнова Любовь Ивановна

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