Забазнов Владимир Калистратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Забазнов Калистрат Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Забазнов Станислав Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Забазнов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забазнова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно