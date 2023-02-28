Гуляев Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1927
Дата смерти08.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1927
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
1954
Сын: Гуляев Михаил
Мать ребёнка: Гуляева Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
12.08.1956
Рождение ребёнка
09.06.1958
Рождение ребёнка
15.01.1960
Дочь: Краснова Лидия
Мать ребёнка: Гуляева Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
13.02.1962
Первое Мая, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Гуляева Клавдия Васильевна
Смерть
08.01.1981
Похороны
Неизвестно