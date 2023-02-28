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Гуляев Николай Тимофеевич

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Место рождения

Новая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.12.1927

Дата смерти

08.01.1981

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

1954 г.р.
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1960 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1927

Отец: Гуляев Тимофей Яковлевич

Мать: Гуляева Евдокия Семеновна

Новая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1951

Жена: Гуляева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Гуляев Михаил

Мать ребёнка: Гуляева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
12.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуляева Клавдия Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуляева Клавдия Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1960

Дочь: Краснова Лидия

Мать ребёнка: Гуляева Клавдия Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуляева Клавдия Васильевна

Первое Мая, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Гуляева Клавдия Васильевна

Смерть
08.01.1981
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
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