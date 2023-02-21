Голубев Илларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубев Илларион

Голубев Илларион

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.05.1875

Дочь: Смолякова Елена Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Голубев Даниил Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close