Голубев Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.05.1875
Дочь: Смолякова Елена Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Голубев Даниил Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно