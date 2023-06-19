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Бобренко Анна Романова

Место рождения

Песчаное, Харківська область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Песчаное, Харківська область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: София Прокофьева

Отец ребёнка: Бобренко Прокофий Иванов

Песчаное, Харківська область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Зиновия Прокофьева

Отец ребёнка: Бобренко Прокофий Иванов

Песчаное, Харківська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бобренко Евсевий Прокофьев

Отец ребёнка: Бобренко Прокофий Иванов

Песчаное, Харківська область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аксинья Прокофьева

Отец ребёнка: Бобренко Прокофий Иванов

Песчаное, Харківська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бобренко Диомид Прокофьев

Отец ребёнка: Бобренко Прокофий Иванов

Песчаное, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобренко Прокофий Иванов

Смерть
Неизвестно