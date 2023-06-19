Бобренко Анна Романова
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: София Прокофьева
Отец ребёнка: Бобренко Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Зиновия Прокофьева
Отец ребёнка: Бобренко Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бобренко Евсевий Прокофьев
Отец ребёнка: Бобренко Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аксинья Прокофьева
Отец ребёнка: Бобренко Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Бобренко Диомид Прокофьев
Отец ребёнка: Бобренко Прокофий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно