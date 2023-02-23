Меркулова Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Меркулов - Иванов Василий Иосифович
Отец ребёнка: Меркулов Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Иосифовна
Отец ребёнка: Меркулов Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Меркулов Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Меркулов Сергей Иосифович
Отец ребёнка: Меркулов Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Матрена Иосифовна
Отец ребёнка: Меркулов Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1771