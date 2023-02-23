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Меркулова Дарья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Меркулов - Иванов Василий Иосифович

Отец ребёнка: Меркулов Иосиф Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Иосифовна

Отец ребёнка: Меркулов Иосиф Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Меркулов Иосиф Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Меркулов Сергей Иосифович

Отец ребёнка: Меркулов Иосиф Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Матрена Иосифовна

Отец ребёнка: Меркулов Иосиф Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Иосиф Иванович

Смерть
1771
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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