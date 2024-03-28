Густарев Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1999
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Густарев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Густарева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Густарева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Густарева Инна Михайловна
Мать ребёнка: Густарева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Густарева Раиса
Смерть
1999
Дмитров, Дмитровский, Московская область