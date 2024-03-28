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Густарев Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

УГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Густарев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Густарева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Густарева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Густарева Инна Михайловна

Мать ребёнка: Густарева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Густарев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Густарева Раиса

Смерть
1999
Дмитров, Дмитровский, Московская область

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