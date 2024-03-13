Нестерук Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1967
Отец: Нестерук Андрей Якимович
Мать: Нестерук Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1991
Дочь: Якимова (Нестерук) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Нестерук (Мисейко) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
17.11.1992
Сын: Нестерук Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Нестерук (Мисейко) Галина Николаевна