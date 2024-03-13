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Нестерук Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1967

Отец: Нестерук Андрей Якимович

Мать: Нестерук Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерук (Мисейко) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
04.02.1991

Дочь: Якимова (Нестерук) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Нестерук (Мисейко) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
17.11.1992

Сын: Нестерук Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Нестерук (Мисейко) Галина Николаевна

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