Кашин Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашин Николай Ильич

Место рождения

починок Ново-Александровка, Богородской волости, Уфимскогоуезда

Дата рождения

08.05.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1907

Отец: Кашин Илья Алексеевич

Мать: Кашина Анфиса Васильевна

починок Ново-Александровка, Богородской волости, Уфимскогоуезда
Рождение ребёнка
1931

Сын: Кашин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кашина Александра Емельяновна

Новая Александровка, Уфимского района, Башкирской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашина Александра Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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