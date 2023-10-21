Кашин Николай Ильич
Место рожденияпочинок Ново-Александровка, Богородской волости, Уфимскогоуезда
Дата рождения08.05.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1907
Отец: Кашин Илья Алексеевич
Мать: Кашина Анфиса Васильевна
починок Ново-Александровка, Богородской волости, Уфимскогоуезда
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Кашина Александра Емельяновна
Новая Александровка, Уфимского района, Башкирской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно