Сулейман Нугманович Усманов
Место рожденияд.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нугман Усман Улы
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Моршида Сулейман Кызы
Мать ребёнка: Шамсури Габделхаевна
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.05.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсури Габделхаевна
д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
1936
Сын: Салим Сулейман Улы
Мать ребёнка: Шамсури Габделхаевна
д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсури Габделхаевна
Альменево
Смерть
Неизвестно