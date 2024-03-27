Сулейман Нугманович Усманов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСулейман Нугманович Усманов

Сулейман Нугманович Усманов

Место рождения

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нугман Усман Улы

Мать: не указана

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Моршида Сулейман Кызы

Мать ребёнка: Шамсури Габделхаевна

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсури Габделхаевна

д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
1936

Сын: Салим Сулейман Улы

Мать ребёнка: Шамсури Габделхаевна

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсури Габделхаевна

Альменево
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close