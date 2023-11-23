Приходько Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1924
Дата смерти11.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Александр Владимирович
Мать ребёнка: Приходько Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Приходько Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Приходько Мария Ивановна
Смерть
11.10.1981