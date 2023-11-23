Приходько Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1924

Дата смерти

11.10.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Александр Владимирович

Мать ребёнка: Приходько Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Приходько Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Приходько Мария Ивановна

Смерть
11.10.1981
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