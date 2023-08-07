Пелагея Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Афанасий Матвеевич
Мать: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Сергей Иванович
Отец ребёнка: Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно