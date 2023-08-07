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Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Афанасий Матвеевич

Мать: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно
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