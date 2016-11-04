Клементьев Георгий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1960
Дата смерти04.11.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1960
Отец: Клементьев Борис
Рождение ребёнка
04.02.1987
Сын: Клементьев Олег Георгиевич
Мать ребёнка: Клементьва Нурия Миннулловна
Рождение ребёнка
10.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клементьва Нурия Миннулловна
Смерть
04.11.2016