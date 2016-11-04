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Клементьев Георгий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1960

Дата смерти

04.11.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1943 г.р.

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1960

Отец: Клементьев Борис

Мать: Клементьева Светлана Петровна

Рождение ребёнка
04.02.1987

Сын: Клементьев Олег Георгиевич

Мать ребёнка: Клементьва Нурия Миннулловна

Рождение ребёнка
10.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клементьва Нурия Миннулловна

Смерть
04.11.2016
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