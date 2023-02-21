(Попова) Татьяна Панкратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Попова) Татьяна Панкратьева

(Попова) Татьяна Панкратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Попов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Попов Егор Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
После 1780

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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