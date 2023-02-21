(Попова) Татьяна Панкратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Попов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Попов Егор Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
После 1780
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Васильевич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область