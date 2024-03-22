Мащалкина Мария Кирилловна
Место рождения
Дата рождения19.10.1917
Дата смерти13.03.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1917
Отец: Мащалкин Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цапков Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Цапков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цапков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1952
Рождение ребёнка
21.10.1952
Рождение ребёнка
26.08.1956
Смерть
13.03.1988