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Мащалкина Мария Кирилловна

Место рождения

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.10.1917

Дата смерти

13.03.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1917

Отец: Мащалкин Кирилл

Мать: не указана

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цапков Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Цапков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цапков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Арсентий Маркиянович

Рождение ребёнка
21.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин Арсентий Маркиянович

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин Арсентий Маркиянович

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аникин Арсентий Маркиянович

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
13.03.1988

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