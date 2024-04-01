Bailey Ira E.
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1894
Дата смерти06.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1894
Отец: Bailey Joseph Elvin
Мать: Best Ida Verona
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Bailey Elmer E.
Мать ребёнка: Skaggs Martha J.
Бракосочетание
12.02.1923
Жена: Skaggs Martha J.
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Bailey Naomi
Мать ребёнка: Skaggs Martha J.
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Bailey Murrel J
Мать ребёнка: Skaggs Martha J.
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Bailey Marjorie M.
Мать ребёнка: Skaggs Martha J.
Смерть
06.07.1976
Похороны
06.07.1976