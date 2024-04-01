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Bailey Ira E.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1894

Дата смерти

06.07.1976

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

1923 г.р.
1924 г.р.
1927 г.р.
1928 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1894

Отец: Bailey Joseph Elvin

Мать: Best Ida Verona

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923

Сын: Bailey Elmer E.

Мать ребёнка: Skaggs Martha J.

Бракосочетание
12.02.1923

Жена: Skaggs Martha J.

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Bailey Naomi

Мать ребёнка: Skaggs Martha J.

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Bailey Murrel J

Мать ребёнка: Skaggs Martha J.

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Bailey Marjorie M.

Мать ребёнка: Skaggs Martha J.

Смерть
06.07.1976
Похороны
06.07.1976

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