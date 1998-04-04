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Звездин Анатолий Федорович

Место рождения

г. Магнитогорск Челябинской обл.

Дата рождения

15.07.1932

Дата смерти

04.04.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Магнитогорск Челябинской обл.
Рождение ребёнка
01.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звездина Галина Петровна

Смерть
04.04.1998
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