Звездин Анатолий Федорович
Место рожденияг. Магнитогорск Челябинской обл.
Дата рождения15.07.1932
Дата смерти04.04.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Магнитогорск Челябинской обл.
Рождение ребёнка
01.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Звездина Галина Петровна
Смерть
04.04.1998