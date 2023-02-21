Салмыксова (Шотина) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмыксова (Шотина) Варвара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

13.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Шотин Андрей

Мать: Шотина ?

Бракосочетание
18.11.1907

Муж: Салмыксов Трофим Александрович

Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.08.1911

Сын: Салмыксов Александр Трофимович

Отец ребёнка: Салмыксов Трофим Александрович

Пичевка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Салмыксов Константин Трофимович

Отец ребёнка: Салмыксов Трофим Александрович

Рождение ребёнка
29.12.1922

Дочь: Усманова Зоя Трофимовна

Отец ребёнка: Салмыксов Трофим Александрович

Анаево, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салмыксов Трофим Александрович

Смерть
13.05.1975
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Похороны
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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