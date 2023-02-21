Салмыксова (Шотина) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти13.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Шотин Андрей
Мать: Шотина ?
Бракосочетание
18.11.1907
Рождение ребёнка
30.08.1911
Сын: Салмыксов Александр Трофимович
Отец ребёнка: Салмыксов Трофим Александрович
Пичевка, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1920
Сын: Салмыксов Константин Трофимович
Отец ребёнка: Салмыксов Трофим Александрович
Рождение ребёнка
29.12.1922
Дочь: Усманова Зоя Трофимовна
Отец ребёнка: Салмыксов Трофим Александрович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салмыксов Трофим Александрович
Смерть
13.05.1975
Похороны
Неизвестно