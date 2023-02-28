Полянская (Галкина) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Галкина) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Терновое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

После 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Терновое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
09.05.1866

Муж: Полянский Семен Иванович

оба 2 браком, у неё фамилия мужа
Рождение ребёнка
14.07.1869

Дочь: Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Полянский Семен Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1876

Сын: Полянский Федор Семенович

Отец ребёнка: Полянский Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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