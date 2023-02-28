Полянская (Галкина) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1866
оба 2 браком, у неё фамилия мужа
Рождение ребёнка
14.07.1869
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Полянский Семен Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1876
Сын: Полянский Федор Семенович
Отец ребёнка: Полянский Семен Иванович
Смерть
Неизвестно