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Лосюгин Андрей Архипов

Место рождения

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

15.07.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: Лосюгин Архип Николаев

Мать: Лосюгина Прасковья Артемьева

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.06.1829 ст.

Жена: Лосюгина Наталья Иванова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Лосюгина Наталья Иванова

Рождение ребёнка
06.11.1834

Сын: Лосюгин Михаил Андреев

Мать ребёнка: Лосюгина Наталья Иванова

Рождение ребёнка
19.09.1836

Сын: Лосюгин Константин Андреев

Мать ребёнка: Лосюгина Наталья Иванова

Рождение ребёнка
14.08.1849

Дочь: Наталья Андреева

Мать ребёнка: Лосюгина Наталья Иванова

Смерть
15.07.1868 ст.
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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