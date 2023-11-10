Лосюгин Андрей Архипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смерти15.07.1868 ст.
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Бракосочетание
08.06.1829 ст.
Жена: Лосюгина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Лосюгина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
06.11.1834
Мать ребёнка: Лосюгина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
19.09.1836
Сын: Лосюгин Константин Андреев
Мать ребёнка: Лосюгина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
14.08.1849
Дочь: Наталья Андреева
Мать ребёнка: Лосюгина Наталья Иванова
Смерть
15.07.1868 ст.