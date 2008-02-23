Сухоборова Римма Константиновна
Место рождения
Дата рождения23.06.1941
Дата смерти23.02.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1941
Рождение ребёнка
14.07.1965
Сын: Сухоборов Валерий Викторович
Отец ребёнка: Сухоборов Виктор Антонович
Рождение ребёнка
25.01.1971
Дочь: Сухоборова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Сухоборов Виктор Антонович
Рождение ребёнка
29.04.1973
Дочь: Красовская Елена Викторовна
Отец ребёнка: Сухоборов Виктор Антонович
Советский, Советский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
23.02.2008
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область