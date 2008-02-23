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Сухоборова Римма Константиновна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

23.06.1941

Дата смерти

23.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1941

Отец: Иконников Константин Иванович

Мать: Сивоконь Мария Матвеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.07.1965

Сын: Сухоборов Валерий Викторович

Отец ребёнка: Сухоборов Виктор Антонович

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.01.1971

Дочь: Сухоборова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Сухоборов Виктор Антонович

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
29.04.1973

Дочь: Красовская Елена Викторовна

Отец ребёнка: Сухоборов Виктор Антонович

Советский, Советский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
23.02.2008
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область