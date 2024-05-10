Кругликова Елизавета Сергеевна 31.01.1865 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кругликова Елизавета Сергеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

31.01.1865 ст.

Дата смерти

21.07.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
31.01.1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Кругликова,_Елизавета_Сергеевна | Елизавета Кругликова родилась 31 января 1865 года в Санкт-Петербурге. Родители — Сергей Николаевич Кругликов (1832—1910) и О... Показать все
Смерть
21.07.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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