Кругликова Елизавета Сергеевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1865 ст.
Дата смерти21.07.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Кругликова,_Елизавета_Сергеевна | Елизавета Кругликова родилась 31 января 1865 года в Санкт-Петербурге. Родители — Сергей Николаевич Кругликов (1832—1910) и О... Показать все
Смерть
21.07.1941