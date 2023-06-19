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Ощепков Андрей Сергеевич

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Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

27.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1979

Отец: Ощепков Сергей Илларионович

Мать: Джуманова Татьяна Бултыровна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай