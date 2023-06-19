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Ощепков Андрей Сергеевич
Ощепков Андрей Сергеевич
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Место рождения
Горно-Алтайск
, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Дата рождения
27.11.1979
Пол
Мужской
Отец
Ощепков Сергей Илларионович
1956 г.р.
Мать
Джуманова Татьяна Бултыровна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1979
Отец:
Ощепков Сергей Илларионович
Мать:
Джуманова Татьяна Бултыровна
Горно-Алтайск
, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
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