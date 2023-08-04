Бозин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Анна Александровна
Мать ребёнка: Бозина Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картавская Марина Александровна
Мать ребёнка: Бозина Надежда Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бозина Надежда Федоровна
Смерть
Неизвестно