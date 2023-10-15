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Бережной Валерий Михайлович
Бережной Валерий Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.12.1964
Пол
Мужской
Отец
Бережной Михаил Емельянович
1940 г.р.
Мать
Шмакова Галина Алексеевна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1964
Отец:
Бережной Михаил Емельянович
Мать:
Шмакова Галина Алексеевна
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