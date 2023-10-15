Бережной Валерий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережной Валерий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1964

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1964

Отец: Бережной Михаил Емельянович

Мать: Шмакова Галина Алексеевна

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