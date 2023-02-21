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Янченко Александр Сергеевич
Янченко Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 08.01.1988
Пол
Мужской
Отец
Янченко Сергей Викторович
Мать
Янченко (Величутина) Надежда Петровна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.01.1988
Отец:
Янченко Сергей Викторович
Мать:
Янченко Надежда Петровна
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