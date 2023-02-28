Климочкина (Гужова) Анисья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климочкина (Гужова) Анисья Павловна

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Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.12.1901 ст.

Дата смерти

04.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1901 ст.

Отец: Гужов Павел Матвеевич

Мать: Гужова Степанида Игнатьевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1928

Сын: Климочкин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Климочкин Андрей Федорович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1934

Сын: Климочкин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Климочкин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
23.11.1939

Сын: Климочкин Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Климочкин Андрей Федорович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климочкин Андрей Федорович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климочкин Валентин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Смерть
04.03.1985
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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