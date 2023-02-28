Климочкина (Гужова) Анисья Павловна
Место рождения
Дата рождения21.12.1901 ст.
Дата смерти04.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1901 ст.
Отец: Гужов Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
06.11.1928
Сын: Климочкин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Климочкин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
15.01.1934
Сын: Климочкин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Климочкин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
23.11.1939
Сын: Климочкин Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Климочкин Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климочкин Валентин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Смерть
04.03.1985