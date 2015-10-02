Чумакова (Цурко) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1948
Дата смерти02.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1948
Отец: Цурко Василий Евтухович
Мать: Цурко Елена Антоновна
Рождение ребёнка
24.03.1972
Сын: Чумаков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Чумаков Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
08.03.1978
Дочь: Вертеховская Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Чумаков Василий Лаврентьевич
Смерть
02.10.2015