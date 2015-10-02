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Чумакова (Цурко) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1948

Дата смерти

02.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1948

Отец: Цурко Василий Евтухович

Мать: Цурко Елена Антоновна

Рождение ребёнка
24.03.1972

Сын: Чумаков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Чумаков Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
08.03.1978

Дочь: Вертеховская Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Чумаков Василий Лаврентьевич

Смерть
02.10.2015