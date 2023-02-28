Чветка Сервер Сулейман огълу
Место рождения
Дата рожденияОколо 1905
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1936
Дочь: Чветка Найле Сервер къызы
Мать ребёнка: Османова Фатма Мустафа къызы
Рождение ребёнка
19.02.1938
Сын: Чветка Айдер Сервер огълу
Мать ребёнка: Османова Фатма Мустафа къызы
Рождение ребёнка
10.09.1941
Дочь: Чветка Веляде Сервер къызы
Мать ребёнка: Османова Фатма Мустафа къызы
Рождение ребёнка
19.01.1945
Дочь: Чветка Нурие Сервер къызы
Мать ребёнка: Османова Фатма Мустафа къызы
Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
15.06.1949
Дочь: Чветка Ление Сервер къызы
Мать ребёнка: Османова Фатма Мустафа къызы
Самарканд, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952
Самарканд, депортация. Упав с дерева собирая черешню, на лежащий внизу камень, повредил позвоночник. Был прикованным к кровати. Наложил на себя руки. Прошу Аллаха о прощении.