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Чветка Сервер Сулейман огълу

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Место рождения

Ущельное, Ялтинский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Ущельное, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
05.03.1936

Дочь: Чветка Найле Сервер къызы

Мать ребёнка: Османова Фатма Мустафа къызы

Ущельное, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
19.02.1938

Сын: Чветка Айдер Сервер огълу

Мать ребёнка: Османова Фатма Мустафа къызы

Ущельное, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
10.09.1941

Дочь: Чветка Веляде Сервер къызы

Мать ребёнка: Османова Фатма Мустафа къызы

Ущельное, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
19.01.1945

Дочь: Чветка Нурие Сервер къызы

Мать ребёнка: Османова Фатма Мустафа къызы

Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
15.06.1949

Дочь: Чветка Ление Сервер къызы

Мать ребёнка: Османова Фатма Мустафа къызы

Самарканд, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Османова Фатма Мустафа къызы

Смерть
1952
Самарканд, депортация. Упав с дерева собирая черешню, на лежащий внизу камень, повредил позвоночник. Был прикованным к кровати. Наложил на себя руки. Прошу Аллаха о прощении.
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