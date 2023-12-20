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Борзова Дарья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Евдоким Исаев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Борзов Семен Евдокимов

Отец ребёнка: Борзов Евдоким Исаев

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Борзова) Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Борзов Евдоким Исаев

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Борзова) Дарья Евдокимова

Отец ребёнка: Борзов Евдоким Исаев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Борзов Ефим Евдокимов

Отец ребёнка: Борзов Евдоким Исаев

Смерть
Неизвестно

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