Антонов Михаил Анисимович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Антонов Анисим
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
05.09.1921
Дочь: Марина Софья Михайловна
Мать ребёнка: Антонова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Антонова Зинаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область