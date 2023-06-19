Антонов Михаил Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Михаил Анисимович

Антонов Михаил Анисимович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1890

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Антонов Анисим

Мать: Ольга

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.09.1921

Дочь: Марина Софья Михайловна

Мать ребёнка: Антонова Зинаида Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Антонов Вадим Михайлович

Мать ребёнка: Антонова Зинаида Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Зинаида Николаевна

Смерть
1954
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область