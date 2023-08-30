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Дорохин Иван Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Дарохин Прокопий Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Дорохин Павел Иванович

Мать ребёнка: Дорохина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Дорохина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Дорохина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Дорохина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Дорохина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Дорохина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Дорохина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
27.02.1914

Дочь: Дорохина Антонина Иоановна

Мать ребёнка: Дорохина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарохина Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохина Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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