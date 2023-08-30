Дорохин Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Дарохин Прокопий Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Дорохина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Дорохина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Дорохина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Дорохина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Дорохина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Дорохина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Дорохина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
27.02.1914
Дочь: Дорохина Антонина Иоановна
Мать ребёнка: Дорохина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно