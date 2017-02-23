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Лаптева Ульяна Павловна
Лаптева Ульяна Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.2017
Пол
Женский
Отец
Лаптев Павел Евгеньевич
1988 г.р.
Мать
Лаптева Екатерина Викторовна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2017
Отец:
Лаптев Павел Евгеньевич
Мать:
Лаптева Екатерина Викторовна
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