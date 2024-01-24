Максименко Василий *
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максименко Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максименко Елена Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Антоновна
Смерть
Неизвестно