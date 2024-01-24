Максименко Василий * — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максименко Василий *

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максименко Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максименко Елена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Антоновна

Смерть
Неизвестно

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