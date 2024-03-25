Пивоварова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Голованова Лариса
Бракосочетание
04.09.1999
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.02.2004
Сын: Пивоваров Михаил Александрович
Отец ребёнка: Пивоваров Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
12.10.2010
Дочь: Пивоварова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Пивоваров Александр Евгеньевич