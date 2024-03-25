Пивоварова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Голованова Лариса

Бракосочетание
04.09.1999

Муж: Пивоваров Александр Евгеньевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.02.2004

Сын: Пивоваров Михаил Александрович

Отец ребёнка: Пивоваров Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
12.10.2010

Дочь: Пивоварова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Пивоваров Александр Евгеньевич

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