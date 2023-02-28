Столетин Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтолетин Василий Федорович

Столетин Василий Федорович

avatar

Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Столетин Федор

Мать: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close