Столетин Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Столетин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно