Рытова (Килейникова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРытова (Килейникова) Любовь Ивановна

Рытова (Килейникова) Любовь Ивановна

Место рождения

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.

Отец: Килейников Иван

Мать: не указана

Марково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Муж: Рытов Алексей Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1893 ст.

Сын: Рытов Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1897 ст.

Дочь: Евфимия Алексеевна

Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1898 ст.

Сын: Рытов Николай Алексеев

Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1899 ст.

Сын: Рытов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.

Сын: Рытов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно