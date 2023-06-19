Рытова (Килейникова) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1865 ст.
Отец: Килейников Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
20.10.1893 ст.
Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
01.07.1897 ст.
Дочь: Евфимия Алексеевна
Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
18.01.1898 ст.
Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
03.03.1899 ст.
Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
21.09.1902 ст.
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Рытов Алексей Васильев
Смерть
Неизвестно