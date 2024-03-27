Ганиев Анвар Исламгалиевич
Место рожденияДеревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Дата рождения1918
Дата смерти14.05.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Деревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Смерть
14.05.1944
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: острый туберкулез
Похороны
Неизвестно
г. Москва, ул. Орджоникидзе, 4, филиал Московского крематория