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Ганиев Анвар Исламгалиевич

Место рождения

Деревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия

Дата рождения

1918

Дата смерти

14.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Ганиев Исламгали Ганиевич

Мать: Ганиева Галима Гиндалифовна

Деревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия
Смерть
14.05.1944
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: острый туберкулез
Похороны
Неизвестно
г. Москва, ул. Орджоникидзе, 4, филиал Московского крематория
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