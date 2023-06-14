Сазон Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1903
Сын: Сазон Ефим Семенович
Отец ребёнка: Сазон Семен
Личицы, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазон Александа Семеновна
Отец ребёнка: Сазон Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазон Нюра Семеновна
Отец ребёнка: Сазон Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазон Полина Семеновна
Отец ребёнка: Сазон Семен
Смерть
Неизвестно