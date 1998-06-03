Аблаев Петр Евсеевич 01.02.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аблаев Петр Евсеевич

Место рождения

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.02.1928

Дата смерти

03.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1928

Отец: Аблаев Евсей Михайлович

Мать: Аблаева Татьяна Михайловна

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
запись акта № 53 от 06.02.1928, в справке о смерти дата рождения указана 06.02.1928
Бракосочетание
18.10.1951

Жена: Аблаева (Ахлестина) Ирина Ефимовна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
запись акта № 468 от 18.10.1951, бюро ЗАГС по г.Вольску Саратовской обл.
Рождение ребёнка
01.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аблаева (Ахлестина) Ирина Ефимовна

Рождение ребёнка
22.07.1963

Сын: Аблаев Константин Петрович

Мать ребёнка: Аблаева (Ахлестина) Ирина Ефимовна

г. Вольск, Саратовская обл.
запись акта № 696 от 02.09.1963
Развод
03.05.1979

Жена: Аблаева (Ахлестина) Ирина Ефимовна

Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
запись акта № 115 от 03.05.1979, Вольский городской ЗАГС Саратовской области
Смерть
03.06.1998
г. Вольск, Саратовская обл.
запись акта № 663 от 04.06.1998 Причина смерти: Атеросклероз мозговых сосудов

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