Аблаев Петр Евсеевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1928
Дата смерти03.06.1998
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1928
запись акта № 53 от 06.02.1928, в справке о смерти дата рождения указана 06.02.1928
Бракосочетание
18.10.1951
запись акта № 468 от 18.10.1951, бюро ЗАГС по г.Вольску Саратовской обл.
Рождение ребёнка
01.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аблаева (Ахлестина) Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
22.07.1963
Сын: Аблаев Константин Петрович
Мать ребёнка: Аблаева (Ахлестина) Ирина Ефимовна
г. Вольск, Саратовская обл.
запись акта № 696 от 02.09.1963
Развод
03.05.1979
запись акта № 115 от 03.05.1979, Вольский городской ЗАГС Саратовской области
Смерть
03.06.1998
г. Вольск, Саратовская обл.
запись акта № 663 от 04.06.1998 Причина смерти: Атеросклероз мозговых сосудов