Заварзин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварзин Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1950

Дата смерти

04.04.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1974 г.р.

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1950

Отец: Заварзин Павел Григорьевич

Мать: Заварзина Анна

Рождение ребёнка
11.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барышникова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
04.12.1974

Сын: Заварзин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Барышникова Валентина Петровна

Смерть
04.04.2008
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