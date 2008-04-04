Заварзин Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1950
Дата смерти04.04.2008
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1950
Отец: Заварзин Павел Григорьевич
Мать: Заварзина Анна
Рождение ребёнка
11.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барышникова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
04.12.1974
Мать ребёнка: Барышникова Валентина Петровна
Смерть
04.04.2008