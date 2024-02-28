Пыхтин Андрей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыхтин Андрей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1986

Отец: Пыхтин Евгений Александрович

Мать: Богомазова Ольга Львовна

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