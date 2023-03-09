Полежаев Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаев Андрей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полежаев Анатолий Андреевич

Мать: Полежаева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денис Андреевич

Мать ребёнка: Полежаев Ирина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полежаев Ирина Леонидовна

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