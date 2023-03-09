Полежаев Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полежаев Анатолий Андреевич
Мать: Полежаева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денис Андреевич
Мать ребёнка: Полежаев Ирина Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полежаев Ирина Леонидовна