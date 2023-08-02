Мартыненко 1-й брак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Мартыненко Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Мартыненко Гавриил Евтихьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Мартыненко Гавриил Евтихьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Мартыненко Гавриил Евтихьевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мартыненко Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Мартыненко Гавриил Евтихьевич
Смерть
Неизвестно