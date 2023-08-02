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Мартыненко 1-й брак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Мартыненко Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Мартыненко Гавриил Евтихьевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Мартыненко Гавриил Евтихьевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Мартыненко Гавриил Евтихьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мартыненко Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Мартыненко Гавриил Евтихьевич

Смерть
Неизвестно