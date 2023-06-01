Дюкова Улита Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Дюкова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Дюков Андрей Моисеевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Ломакина Полинария Андреевна
Отец ребёнка: Дюков Андрей Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно