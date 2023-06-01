Дюкова Улита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова Улита Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Дюкова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Дюков Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Ломакина Полинария Андреевна

Отец ребёнка: Дюков Андрей Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюков Андрей Моисеевич

Смерть
Неизвестно