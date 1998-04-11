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Пушкин Юрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1937

Дата смерти

11.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1937

Отец: Пушкин Григорий Иванович

Мать: Китаева Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Турик Евгения Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турик Евгения Никитична

Рождение ребёнка
04.03.1964

Дочь: Пушкина Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Турик Евгения Никитична

Рождение ребёнка
03.05.1965

Сын: Пушкин Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Турик Евгения Никитична

Смерть
11.04.1998

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