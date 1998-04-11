Пушкин Юрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1937
Дата смерти11.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Турик Евгения Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турик Евгения Никитична
Рождение ребёнка
04.03.1964
Дочь: Пушкина Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Турик Евгения Никитична
Рождение ребёнка
03.05.1965
Мать ребёнка: Турик Евгения Никитична
Смерть
11.04.1998