Медведев Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Иван Егорович

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

30.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1853 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1886

Отец: Медведев Егор Иудович

Мать: Медведева Мария Николаевна

Фонд №173 О пись №16 Дело №576 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1886 г. https://ya.ru/archive/catalog/60cbb48b-7055-4dd3-9702-1a307... Показать все
Смерть
Неизвестно
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