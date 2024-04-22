Медведев Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения30.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1886
Отец: Медведев Егор Иудович
Фонд №173 О пись №16 Дело №576 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1886 г. https://ya.ru/archive/catalog/60cbb48b-7055-4dd3-9702-1a307... Показать все
Смерть
Неизвестно